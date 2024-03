La chiesa con l’acqua miracolosa | anche Roma ha la sua piccola Lourdes

(Di domenica 3 marzo 2024) Nelle vicinanze di via del Corso aè situata ladi Santa Maria con la cappella di Santa Maria del Pozzo, luogo in cui ini possono trovare. LEGGI:– Lacon le immagini ‘horror’: varcata la soglia avvertirai un brivido di freddo E’ da tutti considerata unacon: un po’ di storia I pellegrini e chiunque voglia visitare lae riceverepotranno farlo, passeggiando lungo via del Corso fino ad arrivare alla cappella di Santa Maria del Pozzo. ...

Allegri ha parlato in conferenza , alla vigilia di Napoli-Juventus: le sue dichiarazioni in risposta alle domande dei giornalisti in sala conferenza stampa di ... (spazionapoli)

Nelle vicinanze di via del Corso a Roma è situata la chiesa di Santa Maria con la cappella di Santa Maria del Pozzo, luogo in cui i Roma ni possono trovare ... (funweek)

Gazzetta - Max gioca in difesa, ottimismo per MCKennie: Su Gazzetta: "Max gioca in difesa". È cambiato il mese, ma non l’andamento della Juventus. Se febbraio era stato il periodo della crisi (soltanto un successo in 4 ...tuttojuve

Corsport - Bene chiesa, male Vlahovic e Nonge: Una serata da incubo. chiesa 7, il migliore. Due cioccolatini per Vlahovic nel primo tempo, buttati al vento. Il gol lo trova con una rasoiata di destro che passa sotto le gambe di Olivera e s’infila ...tuttojuve

A Calamandrana per la Festa delle Donne lo spettacolo teatrale “Notizie dalle colline, le donne del mio paese”: Si intitola “Notizie dalle colline Le donne del mio paese”, lo spettacolo teatrale in programma sabato 9 marzo alle 21 nel salone della chiesa del Sacro Cuore a ... un testo del Gruppo Teatro Donna, ...atnews