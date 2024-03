(Di domenica 3 marzo 2024): Tomba, Lucchetti, Bartolini (42’ st Capitani), Zannini, Sampaolesi (23’ st Scortechini), Simone, Mazzarini, Brunori, Piancatelli (8’ st Ginesi), Palazzi (34’ st Rocchi), Beta. All. Carta.: Ricci, Droghini (1’ st Rossini), Maiorano, Rossetti, Cucinella, Carloni, Gregorini (34’ st Moliterni), Gagliardi, Gabrielli (29’ st Piermattei), Nacciarriti, Sabbatini (11’ st Pierandrei). All. Giorgini. Arbitro: Crincoli di Ascoli Piceno. Reti: 7’ pt Nacciarriti, 29’ pt Simone, 39’ st Maiorano, 49 st ’ Rocchi. Si ritrova ultima dopo la quindicesima giornata senza successi lache evidenzia però un cuore infinito risalendo la corrente due volte e nonndo fino al fischio. Bastano sette minuti a ...

La Castelfrettese non molla. Raggiunto il Marina nel finale: Si ritrova ultima dopo la quindicesima giornata senza successi la Castelfrettese che evidenzia però un cuore infinito risalendo la corrente due volte e non mollando fino al fischio finale. Bastano ...ilrestodelcarlino

Fabriano e Portuali per non perdere la testa: Promozione, 24^ giornata: risultati e classifiche dei gironi A e B. Prossimo turno con sfide cruciali per la vetta. Partite e classifiche dettagliate.ilrestodelcarlino

Manita per il Moie capolista, Castelfrettese e Marina donano spettacolo: Si ritrova ultima dopo la quindicesima partita senza successi la Castelfrettese che evidenzia però un cuore infinito risalendo due volte la corrente e non mollando fino al fischio finale. Fronteggia ...youtvrs