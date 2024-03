La biblioteca va sul tappeto volante. La scommessa dei giovani lettori

Leggi tutta la notizia su ilgiorno

(Di domenica 3 marzo 2024) Lacivica “Ettore Pozzoli“ piace sempre di più: nel 2023 il numero degli utenti che hanno utilizzato il servizio di prestito libri è aumentato dell’11 per cento, passando da 15.907 a 17.668 utenti. Aumentato anche il numero degli utenti residenti in città (4.184 contro i 3.379 precedenti), anche l’aumento è dovuto soprattutto a persone che abitano in altre località della Brianza e che hanno trovato nellaseregnese un punto di riferimento per le loro necessità. Va da sé che, con un aumento degli utenti, è cresciuto anche il dato dei libri prestati: sono stati 116.658 (con un aumento di oltre 10mila rispetto al 2022), di cui 82.958 garantiti da libri presenti in sede. Lacittadina, insomma, sempre più centro di cultura. Non a caso ha incrementato il suo patrimonio (libri e materiale multimediale) che ...