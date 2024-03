La battaglia di Paola | Un mese di stipendio per pagare la bolletta Hanno tradito la fiducia

Leggi tutta la notizia su ilgiorno

(Di domenica 3 marzo 2024)Chittò mostra l’ultimabimestrale del gas emessa dall’Enel: 1458 euro e 82 centesimi per le forniture di dicembre e gennaio nel suo appartamento a Milano. Una somma che equivale, all’incirca, al suodi une pesa come un macigno sul bilancio familiare. Non un caso isolato, perché sono migliaia i lombardi finiti nel vicolo cieco delle modifiche unilaterali dei contratti che si traducono in aumenti spropositati rispetto ai consumi., a quanto ammontava ladello stesso bimestre dell’anno precedente? "Ladi dicembre 2022-gennaio 2023 era di circa 500 euro. Una somma che, all’epoca, mi sembrava già alta, visto che arrivavamo da un periodo di aumenti del prezzo del gas dovuto alla guerra in Ucraina e ad altri ...