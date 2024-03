Kvaratskhelia e Raspadori stendono la Juve | il Napoli è tornato

(Di domenica 3 marzo 2024) Tempo di lettura: 3 minutiIldi Calzona batte lantus di Allegri e torna a vedere da vicino la zona Europa. Allo stadio Maradona finisce 2-1 il big match valido della ventisettesima giornata di Serie A. I campioni d’Italia si portano in vantaggio con il gol di, a segno al 42?. Larisponde con la rete di Chiesa all’81’. I padroni di casa firmano il definitivo 2-1 con, a segno all’88’ dopo il rigore sbagliato da Osimhen. La vittoria consente agli azzurri di salire a 43 punti, al settimo posto. . Larimane a quota 57, in seconda posizione, a -12 dall’Inter capolista e con una sola lunghezza di vantaggio sul Milan. Partita – Gara molto bella al Maradona, partono forte entrambe le squadre. Al 10? errore di Olivera su cui Chiesa recupera il ...

