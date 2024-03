(Di domenica 3 marzo 2024) Finisce 1-1 lo scontro salvezza dello Stirpepareggiano per 1-1 nello scontro salvezza, valido per la ventisettesima giornata di Serie A. Al Benito Stirpe decidono le reti di, nel primo tempo, e disu rigore, nel secondo. Nel complesso, un punto che so

Krstovic risponde a Cheddira, in parità Frosinone-Lecce: Al Benito Stirpe decidono le reti di Cheddira, nel primo tempo, e di Krstovic su rigore, nel secondo. Nel complesso, un punto che soddisfa più il Lecce, rispetto a un Frosinone più pericoloso e più ...quotidianodelsud

Lecce, le pagelle di CM: Krstovic glaciale dal dischetto, Almqvist non incide: Frosinone-Lecce 1-1 Falcone 6: non impeccabile in uscita sul gol di Cheddira, poi risponde presente quando chiamato in causa. Incluso l`intervento su Kaio Jorge n.calciomercato

SERIE A - Il Cagliari sbanca Empoli, pareggio tra Frosinone e Lecce: Prima vittoria esterna dei sardi in questo campionato. Finisce 1-1, invece, tra Frosinone e Lecce: allo Stirpe, il rigore di Krstovic (61') risponde al vantaggio nel recupero del primo tempo firmato ...areanapoli