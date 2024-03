Kickboxing | l’avvocato Michele Briamonte è campione del mondiale Masters

(Di domenica 3 marzo 2024) Torino, 3 marzo 2024 - Messa da parte giacca e cravatta l'avvocatoha conquistato ilMaster diWkf (WorldFederation), superando ai punti lo spagnolo Younes Fahmi Maouroudi dopo tre riprese da due minuti ciascuna., legale partner dello studio torinese Grande Stevens e presidente del Consorzio delle Residenze Reali Sabaude, è diventato iridato nella serata organizzata al teatro Principe di Milano per la 15/a edizione di The Night of Kick and Punch, tradizionale evento nel settore della, da sempre appassionato di, ha combattuto con il limite di peso fissato a 67 kg e tecniche di combattimento limitati a pugni sopra la cintura e calci anche alle ...

Kickboxing: l'avvocato Briamonte conquista il mondiale Masters: L'avvocato Michele Briamonte, partner dello studio legale torinese Grande Stevens e presidente del Consorzio delle Residenze Reali Sabaude, ha conquistato il mondiale Master di Kickboxing Wkf (World K ...ansa

Fedez, dopo l'addio a Chiara torna da un vecchio amico: «Non lo vedevo da 11 anni». La rivelazione inaspettata: Il video riprende il rapper durante un allenamento di Kickboxing insieme al suo primo maestro Angelo. «Non ci vediamo dal mio primo disco – ha sottolineato Fedez nelle sue Instagram stories –. Ho ...corriereadriatico

Milano, arriva la Night of Kick and Punch. Valente: combattimenti spettacolari: Sabato 2 marzo la quindicesima edizione di The Night of Kick and Punch, l’evento dell’anno nel settore della Kickboxing ...affaritaliani