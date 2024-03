Juventus | Locatelli Rivela | ‘Il Ricordo del 5-1 col Napoli ci Motiva' ”

(Di domenica 3 marzo 2024) Manuelcentrocampista dellaparla della sfida con ilricordando anche la sconfitta dello scorso campionato. CALCIO– A poco dal fischio d’inizio di, big match della 27esima giornata di Serie A, il centrocampista bianconero Manuelha parlato ai microfoni di DAZN. Ecco quanto evidenziato dapiu.com. “La partita di Frosinone deve darci l’entusiasmo perso nelle ultime partite, la voglia di tornare alla vittoria non deve mancarci stasera e siamo pronti a questa sfida. Siamo qui per dire la nostra, dobbiamo fare la nostra partita, sono le partite belle da giocare e speriamo di portare a casa il risultato. E’ sempre il lavoro di squadra che porta alla vittoria. Alcaraz? Ci aiuteremo in campo, ...

