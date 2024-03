Juventus | Kean sul mancato affare con l’Atletico Madrid | “Mi sono sentito deluso | ma devo andare avanti”

(Di domenica 3 marzo 2024) Lo juventino Moiseracconta sul proprio canale YouTube ilcon il club spagnolo del, trasferimento chiacchierato durante il mercato invernale: “Ero con mia madre e la mia famiglia e mi sentivo di averli delusi, ma dopo mia mamma mi ha fatto capire che la vita non si fermava lì.un uomo adulto eprendere le mie responsabilità e lavorare duro. Prima non sapevo cosa volesse dire lavorare duramente. Dicevo sempre: ho talento, perché dovrei lavorare duramente? Poi ho visto che le persone lavorando crescevano e io voglio essere al top per questo ho iniziato ad allenarmi così duramente”. SportFace.

Le parole di Giovanni Kean , fratello di Moise , attaccante della Juventus , a Tuttosport: VISITE A MADRID - "Come già si sapeva mi... (calciomercato)

Vigilia di Inter-Juve, vigilia diversa da tutte le altre. Così Max Allegri presenta la sfida scudetto (non per lui...) di domenica sera... (calciomercato)

La Juventus è tornata al successo contro il Frosinone e ora si prepara per il prossimo impegno, una sfida delicata. Domenica 3 marzo... (calciomercato)

Buon compleanno Moise Kean . Il 28 febbraio è infatti il giorno in cui compie gli anni, 24 per la precisione. Un numero che parla chiaro... (calciomercato)

TJ - FIORENTINA-Juventus WOMEN - In palio un posto in finale di Coppa Italia: 14:00 - Amiche ed amici di Tuttojuve.com, buona domenica e benvenuti alla diretta testuale di Fiorentina-Juventus Women, semifinale d'andata di Coppa Italia femminile.tuttojuve

CDM - Napoli-Juventus, Traorè in vantaggio su Zielinski per la maglia da titolare: Il Corriere del Mezzogiorno parla delle possibili scelte di Calzona, allenatore del Napoli, per il match contro la Juventus: "Calzona pensa ad un paio di cambi rispetto alla squadra schierata contro ...napolimagazine

Kean e il mancato passaggio all'Atletico: "Mi sono sentito deluso": Era tutto pronto per il suo passaggio all' Atletico Madrid, ma alla fine Moise Kean è rimasto a Torino. Alla Juventus non ha trovato molto spazio nella prima parte di stagione e poi l'infortunio ha ...corrieredellosport