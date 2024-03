Juventus | Allegri criticato da Costacurta | 'Non guardo le sue partite | non mi piace come gioca'

La conferma di Massimiliano Allegri sulla panchina della Juventus non è scontata, anzi. Sono (giustamente) in corso valutazioni sulla posizione ... (calcioweb.eu)

La Juventus ha reso noto l’elenco dei convocati per la gara di Napoli, ottime notizie per Allegri , che recupera due uomini chiave. L’ora della verità è sempre ... (spazionapoli)

Tante novità e qualche dubbio per Max Allegri in vista di Napoli-Juventus , la probabile formazione dei bianconeri. Assenze, tante e pesanti. Sono queste a ... (spazionapoli)

Juve arrivata a Napoli, accoglienza clamorosa in hotel: urla forsennate dei tifosi bianconeri | VIDEO CN24: La Juventus è arrivata a Napoli. Alle ore 19:50 circa la squadra bianconera è giunta all'hotel Parker's di Corso Vittorio Emanuele dove un folto gruppo di tifosi della squadra piemontese si è riunito ...msn

Juventus, Allegri criticato da Costacurta: 'Non guardo le sue partite perché non mi piace come gioca': Cresce il partito dei "No-Max". Alessandro 'Billy' Costacurta si aggiunge ai critici di Massimiliano Allegri. L'ex difensore del Milan e della Nazionale commenta in studio a Sky: "Io non guardo le ...calciomercato

Prime pagine: "Pressione Maxima";"Una notte per tornare Allegri": Le prime pagine sportive dei quotidiani in edicola domenica 3 marzo si concentrano sulle partite della Serie A, in particolare sulla vittoria della Roma e sul match tra Torino e Fiorentina. Spazio ...gianlucadimarzio