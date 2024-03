Juve Vlahovic | giallo per l’attaccante | salta l’Atalanta

Leggi tutta la notizia su calcionews24

(Di domenica 3 marzo 2024)pesante per Dusanin Napoli-bianconero, diffidato, salterà la prossima gara conpesante quello rimediato da Dusanattorno al 20? di gioco di Napoliper una trattenuta su Kvaratskhelia. Il serbo era infatti diffidato e dovràre la gara con. Una decisione che però non convince quella di Mariani, per una trattenuta veniale da parte del numero 9, che ha scatenato le polemiche della panchina bianconera. LEGGI ALTRE NOTIZIE SUNTUSNEWS24.COM