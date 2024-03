(Di domenica 3 marzo 2024) Il contratto dell'allenatore scade nel 2025 "ha detto che quando la società deciderà i piani futuri gli farà sapere? No, non è cambiato niente". Lo ha detto il ds della, Cristiano, a Dazn prima della sfida al Maradona tra Napoli entus sul rinnovo dle tecnico Max. Il tecnico ribadisce da

Juventus, Giuntoli a Dazn: "Non commento le parole di ADL, la partecipazione al Mondiale per Club è nelle loro mani": Il ds della Juventus Cristiano Giuntoli ha parlato ai microfoni di Dazn, in vista del match contro il Napoli valido per la 27^ giornata di Serie A. Fischio d’inizio alle ore 20.45, allo stadio Diego ...tuttonapoli

Napoli-Juventus 1-0: il palo salva gli azzurri: 35' - PALO Juve! Miretti imbuca per lo scatto di Vlahovic alle spalle dei due centrali: il serbo supera Meret col tocco morbido ma il suo tiro sbatte sul palo. 33' - Grande intervento di Rrahmani che ...tuttonapoli

Juve, Giuntoli 'congela' Allegri: "Paliamo a tempo debito": No, non è cambiato niente". Lo ha detto il ds della Juve, Cristiano Giuntoli, a Dazn prima della sfida al Maradona tra Napoli e Juventus sul rinnovo dle tecnico Max Allegri. Il tecnico ribadisce da ...adnkronos