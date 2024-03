Judo | Grand Slam Tashkent | Bellandi e Parlati conquistano il podio sui tatami

Leggi tutta la notizia su sportface

(Di domenica 3 marzo 2024) Ildi, in Uzbekistan, si chiude in bellezza per la Nazionale di. Alla Humo Arena, Alicee Christiandue bronzi durante l’ultima giornata sui. La bresciana ha ottenuto il terzo posto nei -78kg, fermata da Rika Takayama nel match per la Pool C. Il ripescaggio l’ha portata poi fino alla sfida bronze medal contro Patricia Sampaio, vinta. Anchelascia sorridente il. L’atleta napoletano è stato battuto al terzo shido da Ivaylo Ivanov, bulgaro vincitore della Pool B, ma ha poi messo a segno tre ippon. Infine, ha battuto Mikhail Igolnikov nella sfida per la medaglia di bronzo. SportFace.