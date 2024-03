Judo | Bellandi e Parlati sul podio a Tashkent | doppio bronzo di gioia

Leggi tutta la notizia su ilfaroonline

(Di domenica 3 marzo 2024)– Dopo il bellissimo oro vinto da Manuel Lombardo nei 73 kg (leggi qui), l’Italia torna sul. Al Grand Slam di, è festa azzurra. E ladeltorna grazie ai due allori messi al collo da Alicee Christian. Ilè la medaglia dei successi nei -78 kg e nei -90 kg. Come riporta Agc di coni.it ‘La bresciana ha esordito con la vittoria per ippon sulla padrona di casa Farangiz Kholmurodova, seguita da quella perwaza-ari ai danni della polacca Beata Pacut-Kloczko. Nel match valido per la Pool C, tuttavia, ha subito l’ippon della nipponica Rika Takayama. Il successivo ripescaggio ha premiato, che ha vinto per ...