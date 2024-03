Judo | Alice Bellandi e Christian Parlati sul podio nel Grand Slam a Tashkent

Leggi tutta la notizia su oasport

(Di domenica 3 marzo 2024) Calato il sipario sulla terza e ultima giornata del2024, sui tatami della Humo Arena e valevole come quarto evento stagionale del World Tour di. In palio un massimo di 1000 punti (destinati ai vincitori di ciascuna categoria) fondamentali in ottica ranking di qualificazione olimpica verso i Giochi di Parigi. Sette gli azzurri in gara nel day-3:nei 90 kg, Gennaro Pirelli, Nicholas Mungai nei 100 kg, Kwadjo Anani nei +100 kg,, Giorgia Stangherlin nei 78 kg, Erica Simonetti nei +78 kg. Sono arrivati due podi di prestigio in casa tricolore.è salito sul terzo gradino, rendendosi protagonista di un buon percorso. Il nostro portacolori si è sbarazzato con facilità del rumeno ...