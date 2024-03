Jankto-gol | il Cagliari vince la sfida salvezza di Empoli

Leggi tutta la notizia su ildenaro

(Di domenica 3 marzo 2024)(ITALPRESS) – Ilpassa 1-0 al Carlo Castellani contro l’, nel match valevole per la ventisettesima giornata del campionato di Serie A 2023/2024: a decidere laè una rete di Jakubbche regala tre punti di enorme importanza ai sardi di mister Ranieri, mentre per Nicola arriva il primo ko sulla panchina dei toscani. Le due squadre scelgono un approccio molto cauto e nei primi minuti a prevalere è soprattutto la paura di sbagliare. Al 15? arriva il primo squillo del match per i rossoblù con una conclusione di Gaetano, sulla quale Caprile si distende e devia in corner. Due minuti più tardi i padroni di casa vanno vicinissimi al vantaggio con Cambiaghi che, in contropiede, colpisce un palo clamoroso; sulla respinta si avventa Maleh che, a porta ...