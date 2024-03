“It-Wallet” | in arrivo il portafoglio digitale | tutti i documenti in una sola App

(Di domenica 3 marzo 2024) Tra la fine di quest’anno e i primi mesi del 2025 è atteso il lancio definitivo di It-, ilche consentirà, una volta a regime, di archiviare sull’apppiù importanti e averli sempre a portata di smartphone. Il passo avanti verso l’innovazione che metterà l’Italia in linea con gli obiettivi europei (“European Digital Identity”) è contenuto nel decreto Pnrr di lunedì scorso, che stanzia 102 milioni di euro per ciascuno degli anni 2024, 2025, 2026, in parte attinti dal Pnrr stesso e in parte dal Fondo per l’innovazione tecnologica e la digitalizzazione. “Questo strumento è al centro della nostra strategia di innovazione”, ha spiegato Alessio Butti, sottosegretario alla presidenza del Consiglio con delega all’Innovazione. Secondo i ...

IT Wallet , arriva il portafoglio dell'Identità digitale – Apre scenari impensabili solo sino a qualche anno fa, offre una indubbia comodità, ma in molti ...

