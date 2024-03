Israele: “No ai negoziati al Cairo. Hamas ha dato solo risposte parziali”: IL CAIRO (EGITTO) – I mediatori egiziani sono rimasti bloccati. Israele ha deciso di non partecipare ai negoziati del Cairo “perchè Hamas ha inoltrato solo risposte parziali”. Lo riferiscono i media ...firenzepost

Israele diserta i negoziati. Nel mar Rosso gli Houthi attaccano la nave italiana: del Qatar e degli Stati Uniti si trovano al Cairo per negoziare su tregua e rilascio ostaggi a Gaza, secondo quanto scrivono media vicini al governo dell’Egitto, paese che ha assunto un ruolo di ...editorialedomani

Medio Oriente, tregua più lontana. Israele: «Non andiamo al Cairo a trattare». Il Papa: «Così si vuole costruire la pace»: negoziati sempre più in salita, e rischia di sfumare in Medio Oriente la tregua che in mattinata sembrava possibile «entro 24-48 ore». Israele ha deciso di non mandare suoi rappresentanti al Cairo, ...unionesarda