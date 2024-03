Israele - Hamas in guerra | le notizie di oggi | Nave Duilio abbatte un drone Houthi nel Mar Rosso Raid israeliano a est di Rafah | 14 morti

(Di domenica 3 marzo 2024) Lesul conflittodi domenica 3 marzo, in diretta. Crosetto: «violano il diritto internazionale»

Tensioni nel Mar Rosso. Nave italiana abbatte un drone degli Houthi. Israele, spiragli di tregua: Ci hanno attaccato, sono stati abbattuti. La guerra nel Mar Rosso coinvolge anche una unità italiana, il cacciatorpediniere Caio Duilio che si dimostra più che in grado di rispondere agli attacchi Hou ...msn

A Gaza "non è eccidio": le dimissioni del presidente dell’Anpi: La decisione, che ha colto di sorpresa l’opinione pubblica e i membri dell’associazione, è stata presa in seguito a disaccordi sull’utilizzo del termine per descrivere le azioni militari di Israele ...news.fidelityhouse.eu

Israele - Hamas in guerra, le notizie di oggi | Nave Duilio abbatte un drone Houthi nel Mar Rosso. Raid israeliano a est di Rafah: 12 morti: Crosetto: «Houthi violano il diritto internazionale» | Le notizie sul conflitto Israele-Hamas di domenica 3 marzo, in diretta ...corriere