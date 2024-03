Gaza, media: 12 morti in raid di Israele a est di Rafah: Il bilancio delle vittime nella Striscia di Gaza dal 7 ottobre è di almeno 30.330 morti e 71.550 feriti, secondo il Ministero della Sanità palestinese gestito da Hamas.quotidiano

Israele, c'è l'accordo sulla tregua Gli Usa dicono di sì "ma ora aspettiamo Hamas": I colloqui saranno a livelli dei esperti, con la partecipazione di Stati Uniti, Israele, Egitto e Hamas. Non è chiaro se vi sarà anche il Qatar. Le discussioni fra Israele e Hamas verranno condotte in ...adnkronos

Israele - Hamas in guerra, le notizie di oggi | Nave Duilio abbatte un drone Houthi nel Mar Rosso. Raid israeliano a est di Rafah: 12 morti: Lo rende noto la Difesa. Ore 01:08 - Ieri sera proteste contro Netanyahu in diverse località israeliane »Ieri sera in Israele sono state organizzate proteste in diverse località del Paese contro il ...corriere