Israele | a Sderot si torna a scuola per la prima volta dal 7 ottobre

(Di domenica 3 marzo 2024) I bambini della città meridionale israeliana disonoti adomenica, per ladai terribili attacchi di Hamas dello scorso 7. Quel giorno i miliziani palestinesi hanno preso d'assalto, conquistando la principale stazione di polizia della città. E durante la guerraè stata a lungo il bersaglio frequente del lancio di razzi da Gaza.

