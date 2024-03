Isola | ex naufraga in dolce attesa del secondo bebè

Leggi tutta la notizia su isaechia

(Di domenica 3 marzo 2024) La modella e attrice serba Nina Senicar, ex concorrente de L’dei Famosi, ha spiegato il motivo che l’ha spinta a lasciare l’Italia. L’ex velina di Striscia la notizia è stata ospite di Silvia Toffanin a Verissimo, nell’appuntamento pomeridiano di sabato 2 marzo. Nel salotto del talk show Nina ha spiegato perché ha lasciato l’Italia, dove risiedeva dal 2004, quando mosse i primi passi nel mondo dello spettacolo mentre di dedicava agli studi universitari: Ho questa tendenza nella vita a voler ricominciare da zero. Ero felice in Italia, avevo tanti amici e una vita bellissima, ma il mondo dello spettacolo mi vedeva sotto una certa luce. Mi sentivo come se avessi il permesso di dimostrare solo una parte di me, mi vedevano come una bella donna ma ero tante altre cose. Sentivo che l’Italia non fosse il posto giusto per mostrare il resto. Magari mi sbagliavo. “Volevo ...