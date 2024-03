Irregolarità in due sezioni su tre a Luras | Sardegna | registri portati in Tribunale

Leggi tutta la notizia su liberoquotidiano

(Di domenica 3 marzo 2024) Insi va avanti, a fare i calcoli per proclamare in modo definitivo il nuovo presidente. Come è noto nelle ultime ore il vantaggio della Todde si sarebbe assottigliato con Truzzo in recupero. Circostanza questa confermata anche da Camilla Soru, neo-consigliera, che al Corriere afferma: "Confermo che il divario si è assottigliato rispetto a lunedì ma il vantaggio sul candidato del centrodestra è rimasto e la vittoria non è in dubbio". Ma cosa manca per avere la certezza della vittoria?". Poi ha aggiunto: "Mi dicono che domani dovrebbero arrivare i dati di un piccolo Comune, Silius, che ha poco più di mille abitanti. Non ci sono i numeri per ribaltare il risultato". Ma qualcuno comincia a muoversi, come Andrea Nieddu, candidato di FdI e sindaco di Berchidda in Gallura che non è risultato eletto consigliere regionale per una manciata di voti, ha già presentato ...