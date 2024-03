Ipotesi ribaltone Cosa potrebbe accadere in Sardegna

Leggi tutta la notizia su iltempo

(Di domenica 3 marzo 2024) La situazione delle elezioni inè ancora appesa a un filo. In queste ore sta lavorando la Corte d'Appello di Cagliari che sta valutando le sezioni ancora mancanti. Del casosi è parlato anche su RaiNews24, dove ha preso la parola Livio Gigliuto, direttore dell'Istituto Piepoli. "Se la distanza fosse inferiore ai mille voti un riconteggioportare anche a undell'esito delle elezioni. In ogni caso stiamo parlando dell'elettorato di un'intera regione ed è davvero molto raro che si possa decidere per una quota inferiore ai mille voti". Intanto hanno annunciato le loro intenzioni anche gli esponenti del centrodestra: «Finché non si chiudono i lavori della Corte d'Appello di Cagliari, non possiamo prendere nessuna decisione. Questa è la linea del partito e non è cambiata». L'ha detto ...