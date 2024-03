Io in discussione? Chiedetelo alla società

Leggi tutta la notizia su ilrestodelcarlino

(Di domenica 3 marzo 2024) "Due parole sono troppe, una sarebbe poca, è una sconfitta pesante, anche se devo dire che l’avevamo approcciata bene, questa gara, la squadra la vedevo in campo motivata e messa bene, poi loro l’hanno sbloccata e hanno trovato subito il secondo gol, non era semplice cercare l’episodio giusto". Questa l’analisi di Gianluca Colavitto a fine partita, che prosegue: "Poi però l’episodio giusto è arrivato e non siamo stati fortunati con la decisione dell’arbitro. Se sul 2-0 l’arbitro ci avesse dato rigore, magari quello che era successo a noi in negativo poteva succedere a loro. Non vuole essere un alibi, ma un episodio a favore in queste partite può invertire la rotta della partita". Colavitto spiega che soprattutto il primo gol la squadra non doveva prenderlo, anche perché è stato quello che ha indirizzato la partita: "Il primo gol non doveva esserci, la squadra c’era in campo. E’ ...