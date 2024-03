Inzaghi | «Genoa? Massima concentrazione! La parola è continuare»

(Di domenica 3 marzo 2024)ha presentato la partita tra Inter e. Il tecnico nerazzurro vuole continuità e nessun calo di? A Inter TV, Simonepresenta la partita contro il: «Sarà una partita dura e difficile, ilè un’ottima squadra. Ha 33 punti, stanno facendo un ottimo campionato, nelle ultime 12 hanno perso solo una volta con l’Atalanta nei minuti finali e dobbiamo affrontarla con tanta tanta. Come creare spazi? Occupa bene il campo, fanno le due fasi molto bene. Bisognerà avere grandissimaed essere puliti tecnicamente per sviluppare il nostro gioco. Ci saranno cambiamenti e rotazioni, avrò i ragazzi a disposizione anche se qualcuno non ci sarà. Ottime risposte da ...

Simone Inzaghi , in Inter-Genoa , si prepara a festeggiare la sua 300esima panchina in Serie A. Un traguardo importantissimo, considerando anche che, come ... (inter-news)

Alle 13 inizierà Genoa-Inter del Campionato prima vera 1, ma due giocatori chiave per Chivu non prenderanno parte al match. Questo perché sono con Inzaghi in ... (inter-news)

Inter-Genoa chiuderà la 27^ giornata di Serie A: Inzaghi fa il punto della situazione per chi avrà a disposizione tra coloro che sono stati out per ... (serieanews)

Inzaghi ripete sempre una cosa alla squadra. Genoa, Thuram scalpita per un posto da titolare: Nel Monday Night della ventisettesima giornata, a San Siro l'Inter sfiderà il Genoa. Una gara da non sottovalutare per i nerazzurri visto il buon momento di forma del Grifone, una delle poche squadre ...fcinter1908

Genoa - Gilardino: "Punti deboli dell'Inter Fin qui ha dimostrato di non averne": Gilardino, tecnico del Genoa, non ha dubbi sull'Inter ... Hanno tutti in testa l'idea ben chiara e Inzaghi è stato bravo a dare alla sua squadra una identità precisa. Ma in una partita secca può ...napolimagazine

Inter tra record e recuperi, Inzaghi ritrova Thuram per la sfida al Genoa: Con 12 punti di vantaggio sulla Juventus seconda, Inzaghi può permettersi di guardare avanti. Al Meazza domani arriva il Genoa di Gilardino, in splendida forma dopo la vittoria con l’Udinese. Una gara ...repubblica