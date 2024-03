Investimenti green e consulenze 4 0 | stanziati 466 | 4 mln in più dal Mimit

Leggi tutta la notizia su ildenaro

(Di domenica 3 marzo 2024) Il ministero delle Imprese e del Made in Italy assegna 466,4 milioni di euro di risorse aggiuntive a valere sulle risorse disponibili del Programma nazionale complementare di azione e coesione imprese e competitività 2014-2020. L’obiettivo è sostenere i progetti in graduatoria degli interventi agevolativi ‘Progetti pilota’, ‘Voucher per consulenza in innovazione’ e ‘sostenibili 4.0’, ritenuti idonei all’assegnazione dei contributi ma privi o non integralmente coperti dalla dotazione finanziaria, e di cofinanziare i progetti selezionati nell’ambito dei bandi europei riferiti all’iniziativa Ue ‘Chip per l’Europa’”. “Nello specifico, ad integrazione delle risorse degli interventi, sono assegnati: 66,2 milioni di euro per i ‘Progetti pilota’, al fine di permettere lo scorrimento della graduatoria definitiva approvata il 13 aprile 2023, così supportando ...