Inter | Inzaghi ha scelto l’undici anti Genoa | riecco Dumfries | in attacco fiducia a Sanchez

Inter-Genoa chiuderà la 27^ giornata di Serie A: Inzaghi fa il punto della situazione per chi avrà a disposizione tra coloro che sono stati out per ... (serieanews)

l’Inter pianifica il proprio futuro e per farlo blinderà i suoi pezzi più pregiati. Da Simone Inzaghi in panchina ai pilastri in campo. blindare ? Simone ... (inter-news)

Genoa, Gilardino: “Un’impresa con l’Inter, per continuare a sognare”: I ragazzi si meritano una partita del genere per il percorso che stanno facendo. L’Inter è una delle prime in Europa, il merito è di Inzaghi e dell’Inter per cosa sono riusciti a creare e a dimostrare ...genova.repubblica

Inter: Inzaghi chiede concentrazione 'Genoa è ottima squadra': Lo ha detto il tecnico dell'Inter Simone Inzaghi, Intervistato da InterTv alla vigilia della gara contro il Genoa. "Il Genoa occupa molto bene il campo, fanno le due fasi molto bene. Bisognerà avere ...ansa

Inter-Genoa: dove vederla in streaming e tv, probabili formazioni e orario: La ventisettesima giornata di Serie A si chiude con Inter-Genoa, che va in scena come ultimo match nel lungo programma di campionato. I nerazzurri arrivano da quattro vittorie con 4 gol in campionato.ilmessaggero