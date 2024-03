Inter | Inzaghi | “Contro il Genoa partita difficile | servirà concentrazione”

(Di domenica 3 marzo 2024) Il tecnico dell’Simoneha parlato della prossima sfida che aspetta i nerazzurri, quellail: “Sarà unasenz’altro dura,, ilè un’ottima squadra. Ha trentatré punti e sta facendo un ottimo campionato, nelle ultime dodici gare penso abbiano perso solol’Atalanta nei minuti finali. Sono in condizione,. Occupa bene il campo, fanno le due fasi molto molto bene e bisognerà avere una grandissima. Dovremo essere puliti tecnicamente, cercando di sviluppare il nostro solito gioco“. Sulle rotazioni: “Senz’altro ci saranno dei cambiamenti, delle rotazioni, ma ho la fortuna di avere i ragazzi a disposizione. Qualcuno ...

