Inter | il piano di Zhang | saldare gli interessi del prestito e proroga fino al 2026 CorSport

(Di domenica 3 marzo 2024) Il presidente dell’, Stevan, sta lavorando per posticipare la scadenza delconcesso da Oaktree. Lo scrive il Corriere dello Sport.ha fatto la proposta, il fondo americano non ha ancora dato una risposta ufficiale. Esistono forti dubbi sui vantaggi di questa operazione. Ildigliessi ealScrive il Corriere dello Sport: In questo momento, sul tavolo del fondo americano c’è la proposta formulata dal presidente nerazzurro: saldo degliessi sin qui maturati, vale a dire poco più di 100 milioni (dai 275 delai poco più di 380 conseguenza di 3 anni al 12%), ...

Simone Inzaghi è il centro del successo dell’Inter negli ultimi mesi. In dirigenza è stato riconosciuto, è in programma il rinnovo ma non ora. Ecco quando ... (inter-news)

Il ritorno in Italia di Chico Forti, la sinergia sulle crisi internazionali – Ucraina e Medio Oriente in primis – ma anche il dossier migr anti . Il vertice di ... (nicolaporro)

Inter Atalanta match point La novità di Inzaghi dice di si: (Inter) Il recupero di Inter Atalanta può dare la sterzata definitiva al campionato. Tancredi Palmeri ai microfoni di Sportitalia spiega che anche il comportamento di Simone Inzaghi fa pensare a ques ...interdipendenza

Inter, piano chiaro per Fabbian: Marotta segue i progressi del giovane. Ecco cosa farà in futuro: Inter, piani chiari per il futuro di Fabbian. In casa nerazzurra, mentre la squadra di Inzaghi lavora sul campo per preparare al meglio la partita contro l’Atalanta, si lavora continuamente al futuro.interdipendenza

Inter, Inzaghi vuole la fuga scudetto… col piano d’emergenza: le novità per Lecce: A Lecce col piano d'emergenza per continuare la fuga scudetto. Il Corriere della Sera in edicola presenta così la partita di oggi dell'Inter in programma alle 18: "Ragazzi, tocca a voi. E pazienza se ...fcinter1908