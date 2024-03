Inter-Genoa | Sanchez o Arnautovic? Il favorito per Inzaghi ? Sky

(Di domenica 3 marzo 2024) Domani, posticipo della ventisettesima giornata di campionato. Dubbioper affiancare Lautaro Martinez.? Meno uno a. I nerazzurri vanno a caccia della dodicesima vittoria di fila e lo faranno contro il Grifone di Alberto Gilardino, che ha parlato già in conferenza stampa. Come riferisce Matteo Barzaghi, in collegamento da Appiano Gentile per Sky Sport 24, ad oggi rimane il ballottaggio tra. Il cileno èper affiancare Lautaro Martinez, come già fatto a Lecce nella gara vinta dall’per 4-0. Carlos Augusto e Asllani titolari al posto di Bastoni e Calhanoglu.(3-5-2): Sommer; Pavard, De Vrij, ...

Alle 13 inizierà Genoa-Inter del Campionato prima vera 1, ma due giocatori chiave per Chivu non prenderanno parte al match. Questo perché sono con Inzaghi in ... (inter-news)

Milano, 3 marzo 2024 – Buone notizie per Simone Inzaghi in vista della partita di domani sera alle 20.45 al Meazza contro il Genoa. Il tecnico recupererà ... (ilgiorno)

Domani in Inter-Genoa la squadra di Inzaghi scenderà in campo con una maglia speciale in collaborazione con Paramount+. Per l’occasione, le Tartarughe Ninja ... (inter-news)

L’Inter Primavera scende in campo ancora in trasferta dopo il pari nel derby del Centro Sportivo Vismara contro il Milan. Oggi l’avversaria sarà il Genoa, ... (inter-news)

Inter-Genoa chiuderà la 27^ giornata di Serie A: Inzaghi fa il punto della situazione per chi avrà a disposizione tra coloro che sono stati out per ... (serieanews)

LIVE PRIMAVERA - Genoa-Inter 1-0, 36' - Arboscello sblocca la gara: vantaggio per la squadra di casa: 36' - Vantaggio Genoa: 1-0 per la squadra di casa sottoscritto da Arboscello. 34' - Occhio per occhio, dente per dente e anche l'Inter colleziona sprechi. Ancora Kamate, dopo essere stato servito ...fcinternews

LIVE PRIMAVERA - Genoa-Inter 0-0, 32' - Che occasione sprecata da Ekhator a due passi da Raimondi!: Difesa rossoblu che libera. 25' - Ancora Kamate a dare fastidio al Genoa: il dieci dell'Inter spara in mezzo un gran traversone alla ricerca di Cocchi ma Calvani intuisce e di tuffo anticipa l'esterno ...fcinternews

Inter tra record e recuperi, Inzaghi ritrova Thuram per la sfida al Genoa: Al Meazza domani arriva il Genoa di Gilardino, in splendida forma dopo la vittoria con l’Udinese. Una gara da non sottovalutare, anche considerando che all’andata a Marassi il 29 dicembre l’Inter ...repubblica