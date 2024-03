Inter-Genoa | rotazioni confermate | la probabile formazione di Inzaghi

Leggi tutta la notizia su inter-news

(Di domenica 3 marzo 2024)si avvicina esi lascia andare anche qualche indicazione sullache schiererà a San Siro. Niente di nuovo e/o sconvolgente, anzi. Previsto un nuovo undici, sicuramente diverso dagli ultimi due visti in campo ma non solo per necessità– Vigilia senza conferenza stampa per Simonema non è una novità. L’allenatore nerazzurro rilascia comunque alcune dichiarazioni prima die fa capire come intende muoversi nel Monday Night di Serie A in programma a San Siro. Più che “squadra che vince non si cambia”,per la suapunta sull’idea della “strategia che vince non si cambia” per effettuare le scelte. ...