Inter-Genoa | probabili formazioni e orari tv

(Di domenica 3 marzo 2024) Milano, 3 marzo 2024 - Momento esaltante per l’che non solo ha conquistato dodici punti di vantaggio sulla Juve, ma è anche reduce da undici vittorie consecutive nel 2024. Imbattuta la squadra di Inzaghi, anzi è meglio dire sempre vincente. Ed è stata una accelerazione determinante nella lotta Scudetto, sfruttando il calo della Juventus che prima di battere allo scadere il Frosinone era reduce da due punti in quattro partite. Insomma, per i nerazzurri è il miglior viatico per avvicinare il ritorno di Champions League contro l’Atletico Madrid, che arriverà settimana prossima dopo la trasferta di Bologna. Il, invece, sta facendo un ottimo campionato da neo promossa con 33 punti in classifica e un rassicurante margine sulla zona retrocessione. All’andata finì 1-1, con il grifone che in poche settimane riuscì a fermare a Marassi sia la Juve ...