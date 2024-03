Inter-Genoa | oggi previsti altri due rientri! Siparietto Calhanoglu

Leggi tutta la notizia su inter-news

(Di domenica 3 marzo 2024) Vigilia die la squadra di Inzaghi non si è ancora allenata. Lo farà più tardi, ma nel frattempo sono attese novità dai recuperi. Poco fa è andato in scena un episodio divertente con(che non ci sarà). L’ATTESA – Domani alle 20.45chiude la ventisettesima giornata di Serie A. In collegamento da Appiano Gentile per Sky Sport 24, Matteo Barzaghi dà notizie e racconta un: «Bisogna anche dire che, come ha ripetuto ieri Hakanai tifosi e si è fermato anche poco fa, serve calma. È vero che sta andando in maniera perfetta l’, undici vittorie su undici nel 2024, sappiamo del vantaggio in classifica e della differenza reti. Ma non si può lasciar andare con l’entusiasmo.ci ...