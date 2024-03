Inter-Genoa | dove vedere la partita in tv e streaming | le probabili formazioni

(Di domenica 3 marzo 2024) Non vuole fermarsi, l'di Simone Inzaghi. I nerazzurri, nel match di mercoledì contro l'Atalanta, hanno conquistato la loro undicesima vittoria consecutiva e lunedì 4 marzo (fischio d'inizio alle 20.45), nella gara valevole per la 27esima giornata del campionato di serie A, andranno alla...

Dopo il forfait al termine del primo tempo di Inter-Atletico Madrid, Marcus Thuram è rimasto ai box nelle due partite contro Lecce e Atalanta. In vista della ... (inter-news)

L’Inter Primavera deve rispondere alle rivali oggi vittoriose alle spalle. Sfida al Genoa in campionato al Konami Youth Development Centre, scopri come e dove ... (inter-news)

Cinque partite oggi in Serie A prima di vedere Inter-Genoa domani sera. La principale è quella delle 20.45, ossia Napoli-Juventus . Serie A 2023-2024 – 27ª ... (inter-news)

Gazzetta - Napoli-Juve, rebus Max: Su La Gazzetta: "L'Inter tiene tutti", riferito al momento decisamente complicato della società - che potrebbe finire nelle mani di Oaktree, a meno di un rifinanziamento del debito - e che non c'è ...tuttojuve

Inter-Genoa, il pronostico di Serie A: combo e il marcatore che non t’aspetti: 27ª giornata di Serie A che sta decisamente spostando gli equilibri tanto in zona Europa quanto in quella salvezza, e a chiudere il programma sarà chi si ...footballnews24

Verso Inter-Genoa, ecco il duello Frendrup-Barella: Giocatori da Premier, sia Barella sia Frendrup. Ma concentratissimi rispettivamente su Inter e Genoa. Poi certo, la tentazione è forte. Per Barella, infatti, pare sia pronta una offerta da 80 milioni ...ilsecoloxix