Inter | Correa rivede il campo col Marsiglia | solo 21 minuti giocati in 3 mesi

(Di domenica 3 marzo 2024) Ilè in crescita e infila la terza vittoria di fila. Dopo il 3-1 allo Shakhtar Donetsk in Europa League e (sempre allo Stade...

Il Marsiglia pareggia 1-1 contro il Metz. La squadra di Gattuso non vince dal 17 dicembre in Ligue 1. L’apporto di Correa è pari a zero. STOP ? Il Marsiglia ... (inter-news)

Il Marsiglia non riesce più a vincere, ieri sera infatti contro il Metz è arrivato solo un pareggio per 1-1, giocando in inferiorità... (calciomercato)

Correa (Angel, non Joaquin ovviamente) ha realizzato due gol nella vittoria per 5-0 dell’Atlético Madrid sul Las Palmas. L’attaccante, ai canali ufficiali dei ... (inter-news)

Marsiglia, la missione Correa continua! Battuto anche il Clermont: Il Marsiglia non si ferma più con Gasset, seconda vittoria consecutiva. Clermont battuto in trasferta per 5-1, Correa pochi minuti in campo.inter-news

Inter, Retegui da obiettivo di mercato ad avversario lunedì | Il retroscena: Dzeko e Correa era tutt’altro che scontata”. Inter, Baccin in Argentina per Retegui Tuttosport continua così poi: “In Retegui, probabilmente, i dirigenti rivedevano la possibilità di ripetere il colpo ...sportpaper

Inter, rabbia Retegui: sedotto e abbandonato tra vendetta, Genoa e gol: Dopo averlo trattato, i nerazzurri non hanno affondato il colpo e lui è andato in Liguria. Punta a diventare il quinto centravanti a colpire la corazzata di Inzaghi ...tuttosport