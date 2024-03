Inter benedetta da papà Moratti | la frase su Inzaghi fa impazzire i tifosi

Leggi tutta la notizia su liberoquotidiano

(Di domenica 3 marzo 2024) L'invita Massimoalla Pinetina, centro sportivo peraltro costruito daAngelo, per mettersi in mostra. Può sembrare un gesto vanitoso, invece è l'esatto contrario: l'fa vedere al suo “” che è diventata grande senza di lui. È un modo di rincuorare, che non aveva ceduto il club a Suning ma a Thohir, che l'non l'aveva trattata benissimo. Sono passati poco più di dieci anni da quel doloroso momento per la famigliaed è giusto che sia l', attraverso l'invito, a rimarginare quella ferita. Perché ora e non prima? Beh, perché solo ora l'è matura, è compiuta e può quindi riabbracciare in serenità colui che l'ha lasciata andare. «È un'emozione», ha ...