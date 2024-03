“Insieme a telecamere spente” Grande Fratello | la notizia più grossa su Alessio è arrivata ora

Leggi tutta la notizia su caffeinamagazine

(Di domenica 3 marzo 2024), arriva una rivelazione bomba su. Il giovane avrebbe svelato a un’altra concorrente qualcosa di segreto avvenuto nel loft di Cinecittà e adesso lui dovrà per forza di cose fare una scelta. Una decisione difficile che inevitabilmente causerà dispiacere a qualcun altro dentro la casa. Il giovane concorrente è entrato solo da pochi giorni nel reality, ma il suo ingresso ha rappresentato un vero e proprio ciclone.si è messo subito in luce per la sua schiettezza e il suo carattere aperto, inoltre ha colpito molto favorevolmente alcune inquiline per il suo aspetto fisico. Leggi anche: “Li hai traditi tutti!”., Sergio sorpreso a tramare con Greta: il pubblico non perdona, ...