Insaziabile Martinez Scudetto | gol e record Il bomber argentino adesso vuole tutto

Leggi tutta la notizia su ilgiorno

(Di domenica 3 marzo 2024) Unoin bacheca lo ha già messo. Era il terzo anno di Inter, il secondo da titolare stabile dopo una stagione di apprendistato con LucianoSpalletti e i primi vagiti della “LuLa“, sfociati in una finale di Europa League e un secondo posto in campionato. Alla seconda stagione di Conte, però, il tricolore è finito sul petto dei nerazzurri e ora l’obiettivo di Lautaroe arrivare a quota due, aggiungendo lo zero di fianco per la conta del club. Sarebbe infatti il trionfo della seconda stella, lancerebbe l’e i compagni definitivamente nella storia, sopratconsiderando i reduci dall’altrorecente. De Vrij, Darmian, Barella, lo stesso Lautaro, più Sanchez e il poco utilizzato Sensi. Per l’sarebbe la consacrazione, il campionato vinto da ...