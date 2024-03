Inps chiede restituzione 17mila euro a ex annunciatore tv per limite prestazioni occasionali

(Di domenica 3 marzo 2024) Ha presentato i vari ospiti dello studio televisivo di ’Tiki Taka’ con la stessa intonazione con cui scandisce la domenica i nomi dei giocatori dello Spezia all’ingresso sul terreno di gioco al ’Picco’, scatenando sempre l’entusiasmo del suo pubblico. Per quei quattro minuti in tv nel 2021 come ’’ della popolare trasmissione Mediaset condotta da Piero Chiambretti, Federico La Valle (nella foto), spezzino classe 1958 e noto tifoso dello Spezia, aveva ricevuto un compenso di 250per ’prestazione occasionale’. Sembrava finita lì ma a distanza di tempo l’gli ha chiesto ladi, ovvero un anno di pensione relativo proprio al 2021. Il motivo è presto detto: come pensionato di ’quota 100’ La Valle non può superare i 5000...

