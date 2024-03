Innamorarsi al tavolino di un ristorante

Leggi tutta la notizia su nonewsmagazine

(Di domenica 3 marzo 2024) Hai avuto la sua età. Come lei hai pensato che la vita fosse fatta di costanti e di ostinazione. Poi l’hai capito di cosa è fatta. Compromessi, ripetizioni, oblii o guarigioni. Tra queste due età, ti sembra di aver dormito. Mi ha scritto per prima, di solito aspettano. Aspettano a lungo nella misura in cui non sanno, non è evidente che sono quasi morto, aspettando che qualcosa si muova. Se rispondo, succederà qualcosa e uno dei due sarà la vittima. Se non rispondo, andrà come al solito. Non potendo dire in una frase quello che sei, rispondi con quello che hai, la mancanza. E con l’unica verità comprovata, il tuo corpo. Vuoi dire questo bisogno che ti prende i muscoli e imbianca le tue notti. Ricorda. Confondevi già la tua zona d’ombra con la luce e il tuo desiderio con te stessa. «C’è sempre qualcosa di assente che mi tormenta» legge Clément a voce alta, in tono neutro, aggiungendo che ...