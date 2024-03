Infortunio Berardi | il Sassuolo trema | paura per il tendine d’Achille

(Di domenica 3 marzo 2024) L’di Domenico, nel secondo tempo di Verona-, tiene i tifosi emiliani con il fiato sospeso. Non sembra esserci pace per l’esterno destro neroverde che non ha fatto in tempo neanche a tornare a pieno ritmo dallo stop precedente, per ritrovarsi nuovamente a occupare un posto in infermeria. E questa volta la situazione sembra piuttosto seria. Verona-, fuori: problema al? Al 58? del secondo tempo, su un rinvio errato del portiere scaligero Montipò,ha rimediato quello che sembra essere unal. L’esterno d’attacco calabrese si è accasciato al suolo dolorante chiedendo subito il cambio, al suo posto è entrato ...

