Infortunio Berardi | il messaggio della moglie | «Tornerai più forte»

(Di domenica 3 marzo 2024): le paroledel numero 10 del Sassuolo dopo l’subito al tendine d’Achille contro il Verona Domenica da incubo per Domenico, rientrato dopo i problemi al menisco e costretto ad abbandonare il campo contro il Verona per unal tendine d’Achille. Per l’attaccante del Sassuolo il rischio è non solo che la stagione sia finita, ma che non possa essere a disposizione di Spalletti per gli Europei. Mentre lasciava il Bentegodi in stampelle, ladisui social ha scritto un post al marito: «piùdi prima. I tuoi bimbi torneranno ad esultare e tifare per te, con tanto amore e tanta pazienza tutto si sistemerà. Ti amiamo».