Ineke e Rudolf Hunziker | chi sono i genitori di Michelle | “Ho vissuto un trauma”

Leggi tutta la notizia su metropolitanmagazine

(Di domenica 3 marzo 2024) Idi, pittore. La coppia si trasferì in Svizzera quando i figli erano ancora piccolissimi, ma la loro separazione avvenne in tempi brevi.soffrì molto per la separazione dei suoistati insieme per 27 anni e la mamma diè stata accanto al marito perché lo amava tanto. Originaria dell’Olanda, la madre disi è trasferita in Svizzera con il marito e pittorequando i figli erano ancora piccolissimi. La separazione fra i due però avverrà in tempi brevi ene soffrirà ...