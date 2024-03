Incidente Vasto | morta anche una 15enne Chi sono le vittime

Leggi tutta la notizia su tg24.sky

(Di domenica 3 marzo 2024)tre ledel drammaticoavvenuto nella serata di sabato 2 marzo a, in provincia di Chieti, sulla Statale 16 Adriatica nord. Si tratta di Paolo Marchesani, 51 anni, e della nipote quindicenne Martina Mancini, che viaggiavano su una Jeep Renegade, finita fuori strada, e di Dante Carpi, 57anni, che era a bordo di una Bmw Coupé. Carpi, proprietario del ristorante "La Barcaccia" diMarina, al momento dello scontro frontale si trovava insieme al figlio, rimasto illeso, e a due donne. Una delle due, una diciannovenne, è stata trasportata in codice rosso in ospedale, dove è stata sottoposta a un delicato intervento chirurgico per bloccare un'emorragia. La prognosi è riservata.