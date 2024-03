Tre persone sono morte in un Incidente stradale verificatosi in serata lungo la strada Statale 16, all'altezza del territorio del Comune di Vasto , nei pressi ... (tg24.sky)

Incidente sull’Adriatica a Vasto, tre morti e una ferita: nel bilancio del frontale ci sono due minorenni: Grave il bilancio dell’Incidente avvenuto sull’Adriatica nel territorio del Comune di Vasto. Lo scontro ha portato alla morte di tre persone e al ferimento di almeno una quarta. Sul posto sono ...notizie.virgilio

Frontale fra due auto, tre morti e un ferito. Muore anche una minorenne. Dramma a Vasto: Ancora sangue sulle strade: nel corso della serata di oggi, sabato 2 marzo, è infatti arrivata la notizia di un tragico frontale fra due auto, avvenuto a Vasto, che ha portato alla morte di tre ...ilgiornale

Incidente in via Flaminia, Federico muore a via Flaminia: si è schiantato con il motorino nel sottopasso Euclide: Forse un colpo di sonno, forse un momento di distrazione, un malore, o probabilmente l’asfalto bagnato a causa della pioggia che ha fatto slittare il suo motorino. Non sono ancora chiare le cause del ...ilmessaggero