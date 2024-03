Incidente sulla A21 | auto esce di strada | grave una famiglia con neonato di due mesi

Tre persone sono morte in un Incidente stradale verificatosi in serata lungo la strada Statale 16, all'altezza del territorio del Comune di Vasto , nei pressi ... (tg24.sky)

Un uomo di 56 anni è morto dopo essersi schianta to in macchina nei pressi della galleria del Costone, sulla Statale 470 della Valle Brembana , nei pressi del ... (ilgiorno)

Chieti - Una Tragedia ha colpito la città di Vasto con la perdita di tre vite in un terribile Incidente stradale avvenuto lungo la Statale 16, nei pressi del ... (abruzzo24ore.tv)

Teramo - Una Tragedia ha colpito la comunità di Ripattoni di Bellante con la morte di un Idraulico di 43 anni in un Incidente stradale avvenuto oggi alle ... (abruzzo24ore.tv)

Drammatico Incidente lungo la Statale: morte tre persone: Studentessa 15enne muore in un Incidente stradale. Lo struggente ricordo della scuola: “Martina resterà, per sempre, una di noi” Di Una tragedia ha sconvolto la comunità di Vasto, in Abruzzo, dove ier ...informazione

Incidente A21, grave famiglia con bimbo di due mesi: autostrada chiusa: Una famiglia composta da padre, madre e un neonato di due mesi è rimasta gravemente ferita in un Incidente avvenuto sull'autostrada A21 Piacenza-Cremona, presso Caorso. L'Incidente ha causato la ...ilmessaggero