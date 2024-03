Incidente in Valle Brembana | uomo di 56 anni si schianta e muore sulla Statale | grave una donna

Leggi tutta la notizia su ilgiorno

(Di domenica 3 marzo 2024) Undi 56è morto dopo essersito in macchina nei pressi della galleria del Costone,470 della, nei pressi del comune di San GiovBianco. Coinvolta nell’anche unadi 46, che risulta in gravi condizioni. La tragedia è avvenuta nella notte tra sabato e domenica, ma non è chiara al momento la dinamica dei fatti. Sul posto sono arrivate tre ambulanze e due automediche coordinate dall’Agenzia regionale di emergenza urgenza. Allertati anche i Carabinieri di Zogno e i vigili del fuoco di Bergamo.stressa strada, a poca distanza della galleria all’altezza della località Tre Croci, venti giorni fa aveva perso la ...