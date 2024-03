Inchiesta Perugia | Renzi | ' scandalo da dittatura sudamericana' **

Leggi tutta la notizia su liberoquotidiano

(Di domenica 3 marzo 2024) Roma, 3 mar. (Adnkronos) - "E' unospiare i telefonini dei cittadini ma spiare i telefoni degli avversari politici per distruggerne la carriera è una cosa da dittature sudamericane non da democrazie occidentali". Così Matteoal Tg1. "Non servono altre nome, le leggi ci sono - aggiunge il leade di Iv - ma il problema è che quando un magistrato sbaglia deve pagare. Io che sono un personaggio pubblico chiederò conto ma un cittadino normale, se si trova coinvolto in una cosa del genere, a chi chiederà conto? Chi pagherà per quello che ha subito?".