Inchiesta dossieraggio | Vaia | “Anch’io spiato | sono triste e deluso”

Leggi tutta la notizia su italiasera

(Di domenica 3 marzo 2024) (Adnkronos) – Dalla lotta al Covid-19 a vittima diinsieme a vip, imprenditori e politici. “Non meritavo tutto questo,profondamente colpito e amareggiato”. È lo sfogo di Francesco, direttore generale della Prevenzione sanitaria del ministero della Salute, che con l’Adnkronos Salute commenta la notizia che lo vede tra gli 800 obiettivi ‘controllati’ da giornalisti e finanzieri. “Per quattro anni ho lavorato in prima linea per difendere la salute degli italiani, davvero non è piacevole trovarsi in questa situazione”. La notizia “mi è arrivata come un fulmine a ciel sereno alle 5 di questa mattina – racconta, che negli anni della pandemia ha ricoperto il ruolo di Direttore dell’Istituto nazionale delle malattie infettive Spallanzani di Roma -. Ad avvisarmi una telefonata di una giornalista. ...